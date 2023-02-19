Edison Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edison Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edison Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edison Lopez 20 Ekim 1999 tarihinde Bello şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edison Alexánder López Gil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edison Lopez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edison Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Edison Lopez'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edison Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edison Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edison Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edison Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Envigado

Edison Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edison Lopez şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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