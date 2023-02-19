Pablo Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Alvarez 15 Ekim 2002 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Álvarez Lopera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Alvarez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Alvarez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Alvarez'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Envigado

Pablo Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Alvarez şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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