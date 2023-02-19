Yilmar Celedon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yilmar Celedon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yilmar Celedon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yilmar Celedon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yilmar Celedon 8 Ocak 2000 tarihinde Riohacha şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yilmar Zamir Celedón Salas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yilmar Celedon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yilmar Celedon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yilmar Celedon'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yilmar Celedon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yilmar Celedon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yilmar Celedon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yilmar Celedon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Envigado

Yilmar Celedon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yilmar Celedon şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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