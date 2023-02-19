Daniel Zapata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Zapata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Zapata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Zapata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Zapata 14 Aralık 2003 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alexander Zapata Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Zapata Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Zapata, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Zapata'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Zapata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Zapata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Daniel Zapata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Zapata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Envigado

Daniel Zapata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Zapata şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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