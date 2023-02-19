Diego Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Moreno 27 Şubat 1996 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Fernando Moreno Quintero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Moreno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Diego Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Moreno'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Envigado

1 Ocak 2019 yılında Atlético Huila

7 Ocak 2020 yılında Marítimo

1 Temmuz 2020 yılında Marítimo B

1 Temmuz 2021 yılında Envigado

Diego Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Moreno şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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