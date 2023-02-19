Jhon Banguera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Banguera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Banguera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Banguera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Banguera 3 Nisan 2004 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Anderson Banguera Riascos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Banguera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Banguera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Banguera'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Banguera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Banguera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Banguera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Banguera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Envigado

Jhon Banguera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Banguera şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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