Diego Betancourth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Betancourth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Betancourth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Betancourth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Betancourth 13 Mart 2003 tarihinde Paz de Ariporo şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Arian Betancourth Sandoval şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Betancourth Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Betancourth, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Betancourth'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Betancourth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Betancourth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diego Betancourth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Betancourth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Envigado

Diego Betancourth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Betancourth şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.