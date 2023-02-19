İvo Kestler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Kestler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvo Kestler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvo Kestler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvo Kestler 12 Haziran 1998 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvo Kestler Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvo Kestler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvo Kestler'nin Envigado FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvo Kestler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvo Kestler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İvo Kestler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvo Kestler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Tigre II

1 Mart 2021 yılında Comunicaciones

31 Aralık 2021 yılında Tigre II

11 Ocak 2022 yılında Colegiales

31 Aralık 2022 yılında Tigre II

11 Ocak 2023 yılında Envigado

31 Aralık 2023 yılında Tigre

İvo Kestler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvo Kestler şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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