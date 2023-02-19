Daniel Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Melo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Melo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Melo 25 Nisan 2001 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel José Melo Cabarcas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Melo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DTSoccerAgency yapmaktadır. Daniel Melo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Melo'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Melo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Melo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Melo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Melo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2018 yılında Millonarios U20

1 Ocak 2021 yılında Envigado U20

1 Temmuz 2021 yılında Envigado

Daniel Melo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Melo şuan Envigado FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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