Yilson Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yilson Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yilson Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yilson Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yilson Mosquera 20 Temmuz 2001 tarihinde San Jerónimo şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yilson Alejandro Mosquera Bedoya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yilson Mosquera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yilson Mosquera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yilson Mosquera'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yilson Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yilson Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yilson Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yilson Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Envigado

Yilson Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yilson Mosquera şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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