Juan Zapata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Zapata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Zapata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Zapata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Zapata 19 Mayıs 2000 tarihinde Chigorodó şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Zapata Zumaque şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Zapata Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SHINE Entertainment Media yapmaktadır. Juan Zapata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Zapata'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Zapata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Zapata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Zapata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Zapata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Envigado

Juan Zapata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Zapata şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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