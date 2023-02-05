Cleiton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cleiton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cleiton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cleiton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cleiton 19 Ağu 1997 tarihinde Descanso şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cleiton Schwengber şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cleiton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cleiton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 20 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Cleiton'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cleiton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cleiton40/

Cleiton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cleiton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cleiton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cleiton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Atlético-MG

20 Şubat 2020 yılında RB Bragantino

Cleiton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cleiton şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Cleiton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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