Luan Patrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Patrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Patrick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Patrick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Patrick 20 Ocak 2002 tarihinde Carazinho şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luan Patrick Wiedthauper şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Patrick Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGON yapmaktadır. Luan Patrick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luan Patrick'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luan Patrick Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luanpatrick_04/

Luan Patrick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luan Patrick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luan Patrick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Patrick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Nisan 2022 yılında América-MG

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR B

24 Ocak 2023 yılında RB Bragantino

31 Aralık 2023 yılında Athletico-PR B

Luan Patrick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Patrick şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Luan Patrick Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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