Matheus Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Fernandes 30 Haziran 1998 tarihinde Itaboraí şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Fernandes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Matheus Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Fernandes'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Fernandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matheusfernandes/

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http://www.facebook.com/oficialmfernandes

Matheus Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Botafogo

19 Aralık 2018 yılında Palmeiras

30 Ocak 2020 yılında Barcelona

31 Ocak 2020 yılında Real Valladolid

20 Temmuz 2020 yılında Barcelona

9 Temmuz 2021 yılında Palmeiras

19 Ocak 2022 yılında Athletico-PR

31 Aralık 2022 yılında Palmeiras

6 Ocak 2023 yılında RB Bragantino

31 Aralık 2023 yılında Palmeiras

Matheus Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Fernandes şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Matheus Fernandes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 30 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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