Luan Candido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Candido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Candido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Candido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Candido 2 Şubat 2001 tarihinde Ubá şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luan Cândido şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Candido Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luan Candido, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luan Candido'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Luan Candido Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luan06almeida/

Luan Candido Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luan Candido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luan Candido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Candido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras U20

1 Ocak 2019 yılında Palmeiras

1 Temmuz 2019 yılında RB Leipzig

15 Ocak 2020 yılında RB Bragantino

6 Ocak 2022 yılında RB Leipzig

19 Ocak 2022 yılında RB Bragantino

Luan Candido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Candido şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Luan Candido Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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