Aderlan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aderlan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aderlan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aderlan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aderlan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aderlan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aderlan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aderlan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aderlan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aderlan 18 Ağu 1990 tarihinde Campina Grande şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aderlan de Lima Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aderlan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLB SPORTS yapmaktadır. Aderlan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aderlan'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aderlanboyu ve yaşı kaç

Aderlan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aderlan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aderlan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aderlan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Campinense-PB

1 Ocak 2011 yılında Joinville-SC

1 Mayıs 2011 yılında Treze FC

1 Ocak 2012 yılında Itapipoca-CE

31 Mayıs 2012 yılında Treze FC

1 Mayıs 2013 yılında CSA

1 Ocak 2014 yılında Santa Rita

31 Mayıs 2014 yılında CSA

30 Haziran 2014 yılında Santa Rita

8 Temmuz 2014 yılında Coimbra

30 Haziran 2016 yılında Santa Rita

24 Ocak 2017 yılında Luverdense

30 Kasım 2017 yılında Santa Rita

9 Ocak 2018 yılında América-MG

31 Aralık 2018 yılında Santa Rita

11 Ocak 2019 yılında Red Bull

24 Nisan 2019 yılında Santa Rita

25 Nisan 2019 yılında Bragantino

28 Aralık 2020 yılında Red Bull

4 Ocak 2021 yılında RB Bragantino

Aderlan kimdir

Aderlan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aderlan şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Aderlan nereli

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