Eduardo Sasha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Sasha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduardo Sasha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduardo Sasha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eduardo Sasha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Sasha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduardo Sasha

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Sasha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Sasha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Sasha 24 Şubat 1992 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Colcenti Antunes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Sasha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK yapmaktadır. Eduardo Sasha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 17 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Eduardo Sasha'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Sasha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eduardosasha/

Eduardo Sashaboyu ve yaşı kaç

Eduardo Sasha Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eduardo Sasha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eduardo Sasha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Sasha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Internacional

10 Mayıs 2012 yılında Goiás EC

31 Aralık 2013 yılında Internacional

9 Ocak 2018 yılında Santos FC

18 Nisan 2018 yılında Internacional

19 Nisan 2018 yılında Santos FC

17 Ağu 2020 yılında Atlético-MG

Eduardo Sasha kimdir

Eduardo Sasha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Sasha şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Internacional Porto Alegre

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Eduardo Sasha nereli

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