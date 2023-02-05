Eric Ramires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Ramires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Ramires adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Ramires Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Ramires 10 Ağu 2000 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eric dos Santos Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Ramires Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Eric Ramires, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eric Ramires'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Eric Ramires Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ericramires00/

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Eric Ramires Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eric Ramires isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eric Ramires Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Ramires futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında EC Bahia

2 Eylül 2019 yılında FC Basel

31 Ağu 2020 yılında EC Bahia

11 Kasım 2020 yılında RB Bragantino

31 Aralık 2021 yılında EC Bahia

19 Ocak 2022 yılında RB Bragantino

Eric Ramires Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Ramires şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Eric Ramires Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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