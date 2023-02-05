Vitinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitinho 1 Nisan 1999 tarihinde São José dos Campo (SP) şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vitor Hugo Naum dos Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Vitinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Vitinho'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vitinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Athletico-PR

31 Ağu 2021 yılında Dinamo Kiev

1 Nisan 2022 yılında Athletico-PR

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Kiev

Vitinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitinho şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.