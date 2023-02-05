Juninho Capixaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Capixaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juninho Capixaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juninho Capixaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juninho Capixaba 6 Temmuz 1997 tarihinde Cachoeiro de Itapemirim şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Antônio da Rocha Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juninho Capixaba Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADRIANO SPORTS yapmaktadır. Juninho Capixaba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juninho Capixaba'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Juninho Capixaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juninho Capixaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juninho Capixaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juninho Capixaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında EC Bahia

3 Ocak 2018 yılında Corinthians

24 Temmuz 2018 yılında Grêmio

15 Mayıs 2019 yılında Corinthians

16 Mayıs 2019 yılında Grêmio

15 Ocak 2020 yılında EC Bahia

31 Aralık 2021 yılında Grêmio

9 Ocak 2022 yılında Fortaleza

31 Aralık 2022 yılında Grêmio

1 Ocak 2023 yılında RB Bragantino

Juninho Capixaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juninho Capixaba şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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