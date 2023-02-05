Sorriso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sorriso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sorriso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sorriso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sorriso 23 Şubat 2001 tarihinde Natal şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Vinicios Lopes Moura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sorriso Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PECBOL SPORTS yapmaktadır. Sorriso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sorriso'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Sorriso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sorriso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sorriso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sorriso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Juventude

27 Ocak 2022 yılında RB Bragantino

Sorriso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sorriso şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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