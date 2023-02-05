Natan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Natan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Natan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Natan 6 Şubat 2001 tarihinde Itapecerica da Serra şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Natan Bernardo de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Natan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Natan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Natan'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Natan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/natansouza04/

Natan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Natan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Natan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Natan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2020 yılında Flamengo

25 Mart 2021 yılında RB Bragantino

31 Aralık 2021 yılında Flamengo

1 Ocak 2022 yılında RB Bragantino

Natan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Natan şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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