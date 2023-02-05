Raul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul 11 Temmuz 1996 tarihinde Tauá şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raul Lô Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Raul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 31 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Raul'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raullo96/

Raul Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2018 yılında Vasco da Gama

31 Ağu 2020 yılında RB Bragantino

Raul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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