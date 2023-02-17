Benjamin Nygren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Nygren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Nygren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Nygren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Nygren 8 Temmuz 2001 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Erik Benjamin Nygren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Nygren Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Benjamin Nygren, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Nygren'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Nygren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Nygren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Benjamin Nygren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Nygren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında IFK U19

8 Haziran 2018 yılında IFK Göteborg

1 Temmuz 2019 yılında KRC Genk

6 Ekim 2020 yılında Heerenveen

29 Ocak 2022 yılında KRC Genk

30 Ocak 2022 yılında Nordsjaelland

Benjamin Nygren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Nygren şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Benjamin Nygren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Utbynäs SK (2007-2012), IFK Göteborg (2013-2018)

İsveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 5 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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