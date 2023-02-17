Zidan Sertdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zidan Sertdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zidan Sertdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zidan Sertdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zidan Sertdemir 4 Şubat 2005 tarihinde Ishøj şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan Zidan Sertdemir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zidan Sertdemir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Zidan Sertdemir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zidan Sertdemir'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zidan Sertdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zidansertdemir

Zidan Sertdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zidan Sertdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zidan Sertdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zidan Sertdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FCN Altyapı

1 Ağu 2020 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2021 yılında Leverkusen

31 Ocak 2023 yılında Nordsjaelland

Zidan Sertdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zidan Sertdemir şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zidan Sertdemir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brøndby IF (-2017), FC Nordsjælland (2017-2021)

Danimarka U19 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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