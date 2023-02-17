Mads Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Hansen 28 Temmuz 2002 tarihinde Ikast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Kristian Hansen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Hansen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mads Hansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mads Hansen'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mads Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mads Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland

31 Ocak 2022 yılında Nordsjaelland

Mads Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Hansen şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Mads Hansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U21 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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