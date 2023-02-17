Mahamadou Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahamadou Doumbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahamadou Doumbia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahamadou Doumbia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahamadou Doumbia 15 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahamadou Doumbia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Mahamadou Doumbia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mahamadou Doumbia'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahamadou Doumbia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahamadou Doumbia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahamadou Doumbia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahamadou Doumbia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2022 yılında Nordsjaelland

30 Haziran 2023 yılında JMG Bamako

Mahamadou Doumbia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahamadou Doumbia şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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