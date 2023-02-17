Erik Marxen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Marxen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Marxen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Marxen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Marxen 2 Aralık 1990 tarihinde Middelfart şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Marxen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Erik Marxen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Marxen'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Erik Marxen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Marxen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Marxen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Marxen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında VBK Kolding U19

1 Temmuz 2009 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2011 yılında Vejle-Kolding

1 Temmuz 2013 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2014 yılında SönderjyskE

30 Haziran 2015 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2015 yılında Randers

1 Ocak 2022 yılında Nordsjaelland

Erik Marxen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Marxen şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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