Wahid Faghir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wahid Faghir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wahid Faghir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wahid Faghir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wahid Faghir 29 Temmuz 2003 tarihinde Vejle şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka,Afganistan uyrukludur.Gerçek adı da Wahidullah Faghir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wahid Faghir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Wahid Faghir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Wahid Faghir'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wahid Faghir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wahid Faghir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Wahid Faghir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wahid Faghir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vejle BK U19

1 Ocak 2020 yılında Vejle BK

31 Ağu 2021 yılında Stuttgart

31 Ağu 2022 yılında Nordsjaelland

30 Haziran 2023 yılında Stuttgart

Wahid Faghir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wahid Faghir şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wahid Faghir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vejle Boldklub

Danimarka U21 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Danimarka U19 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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