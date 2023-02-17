Daniel Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Svensson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Svensson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Svensson 12 Şubat 2002 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Svensson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSM AGENCY yapmaktadır. Daniel Svensson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Svensson'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Svensson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Svensson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Svensson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Svensson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında IF Bromma U19

1 Ocak 2020 yılında Brommapojkarna

1 Temmuz 2020 yılında Nordsjaell. U19

1 Şubat 2021 yılında Nordsjaelland

Daniel Svensson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Svensson şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Svensson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Irsta IF, Skiljebo SK

İsveç U21 takımında 22 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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