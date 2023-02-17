Jacob Christensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Christensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Christensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Christensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Christensen 25 Haziran 2001 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Steen Christensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Christensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Jacob Christensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jacob Christensen'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Christensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Christensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jacob Christensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Christensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2018 yılında Nordsjaelland

Jacob Christensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Christensen şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jacob Christensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Akademisk Boldklub

Danimarka U19 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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