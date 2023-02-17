Adamo Nagalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adamo Nagalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adamo Nagalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adamo Nagalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adamo Nagalo 22 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Burkina Faso,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adamo Nagalo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tamegnon Consulting yapmaktadır. Adamo Nagalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adamo Nagalo'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adamo Nagalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adamo Nagalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adamo Nagalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adamo Nagalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Nordsjaell. U19

23 Temmuz 2021 yılında Nordsjaelland

Adamo Nagalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adamo Nagalo şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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