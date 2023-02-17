Bersan Gokpinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bersan Gokpinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bersan Gokpinar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bersan Gokpinar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bersan Gokpinar 6 Kasım 2001 tarihinde Liestal BL şehrinde doğmuştur. İsviçre,Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bersan Gokpinar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple M Sports yapmaktadır. Bersan Gokpinar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bersan Gokpinar'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bersan Gokpinar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bersan Gokpinar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bersan Gokpinar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bersan Gokpinar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2019 yılında SV Muttenz

9 Ağu 2021 yılında SC YF Juventus

28 Ağu 2022 yılında FC Baden 1897

Bersan Gokpinar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bersan Gokpinar şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.