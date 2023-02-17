Joel Brack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Brack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Brack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Brack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Brack 30 Nisan 2003 tarihinde Aarau şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Joël Fabrice Brack şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Brack Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Brack, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Brack'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Brack Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Brack isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Brack Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Brack futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2019 yılında Aarau U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Baden Alt.

1 Ocak 2022 yılında FC Baden 1897

Joel Brack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Brack şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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