Jan Kalt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kalt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kalt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Kalt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Kalt 8 Ocak 2002 tarihinde Leuggern şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Kalt Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Kalt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Kalt'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Kalt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Kalt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Kalt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Kalt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aarau U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Baden Alt.

1 Temmuz 2021 yılında FC Baden II

1 Temmuz 2022 yılında FC Baden 1897

Jan Kalt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Kalt şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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