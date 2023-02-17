Stefano Cirelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Cirelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Cirelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefano Cirelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefano Cirelli 4 Nisan 1996 tarihinde Brugg şehrinde doğmuştur. İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefano Cirelli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefano Cirelli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stefano Cirelli'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefano Cirelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefano Cirelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefano Cirelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefano Cirelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Zürich U17

1 Temmuz 2013 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2014 yılında FC Zürich U21

4 Temmuz 2017 yılında SC Kriens

1 Temmuz 2019 yılında FC Baden 1897

Stefano Cirelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefano Cirelli şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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