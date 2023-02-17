Christian Chirulli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Chirulli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Chirulli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Chirulli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Chirulli 5 Nisan 2003 tarihinde Aarau şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Chirulli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Chirulli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 11 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Chirulli'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Chirulli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Chirulli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Chirulli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Chirulli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2019 yılında Aarau U18

11 Temmuz 2021 yılında FC Baden 1897

Christian Chirulli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Chirulli şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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