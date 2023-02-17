Patrick Muff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Muff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Muff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Muff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Muff 22 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Muff Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrick Muff, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Patrick Muff'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Muff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Muff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Muff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Muff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Aargau U21

1 Ocak 2014 yılında BSC Old Boys

1 Temmuz 2014 yılında FC Baden 1897

Patrick Muff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Muff şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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