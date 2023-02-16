Bersan Yavuzay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bersan Yavuzay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bersan Yavuzay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bersan Yavuzay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bersan Yavuzay 1 Mart 2002 tarihinde Van şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berşan Yavuzay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bersan Yavuzay Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bersan Yavuzay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 28 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Bersan Yavuzay'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bersan Yavuzay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bersooyy/

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Bersan Yavuzay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bersan Yavuzay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Bersan Yavuzay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bersan Yavuzay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2021 yılında 1954 Kelkit Bld

Bersan Yavuzay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bersan Yavuzay şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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