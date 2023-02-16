Bilal Karatas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Karatas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Karatas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Karatas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Karatas 27 Ağu 2002 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bilal Karataş şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Karatas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilal Karatas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bilal Karatas'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bilal Karatas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bilalkratas/

Bilal Karatas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Karatas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bilal Karatas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Karatas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2019 yılında Yozgatspor 1959

14 Temmuz 2021 yılında Ofspor

Bilal Karatas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Karatas şuan Ofspor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Baskent Edasspor (2014-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.