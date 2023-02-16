Emrah Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emrah Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emrah Ozturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emrah Ozturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emrah Ozturk 24 Şubat 1993 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emrah Ozturk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emrah Ozturk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emrah Ozturk'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emrah Ozturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emrah Ozturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emrah Ozturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emrah Ozturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2010 yılında Orduspor Alt

28 Şubat 2011 yılında Orduspor U21

14 Ağu 2014 yılında İ. Güngörenspor

1 Temmuz 2015 yılında BB Bodrumspor

15 Ağu 2018 yılında 24 Erzincanspor

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2020 yılında Aliağa FK

9 Nisan 2021 yılında Efeler 09 SFK

30 Ağu 2021 yılında Pazarspor

14 Ocak 2022 yılında Osmaniyespor FK

7 Ağu 2022 yılında Efeler 09 SFK

26 Ocak 2023 yılında Ofspor

Emrah Ozturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emrah Ozturk şuan Ofspor takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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