Baris Cicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baris Cicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baris Cicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Baris Cicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Baris Cicek 17 Kasım 1991 tarihinde Erzincan şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Barış Çiçek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Baris Cicek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baris Cicek, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Baris Cicek'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Baris Cicek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/bariscicek10/
Baris Cicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Baris Cicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.
Baris Cicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Baris Cicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Ocak 2007 yılında Keçiören Alt
28 Ocak 2009 yılında Keçiörengücü
21 Ağu 2009 yılında Ankaraspor
30 Haziran 2010 yılında Keçiörengücü
1 Eylül 2010 yılında Orhangazispor
31 Temmuz 2015 yılında Tokatspor
23 Ağu 2016 yılında Bugsaş Spor
12 Ocak 2017 yılında Kahramanmaraş
17 Ocak 2018 yılında Y. Altındağ Bld
3 Ağu 2018 yılında Y. Çorumspor
20 Ağu 2019 yılında Ofspor
14 Eylül 2020 yılında Karakoçan FK
2 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz
5 Ocak 2021 yılında Ofspor
27 Ağu 2021 yılında Siirt İÖİ
23 Temmuz 2022 yılında Büyük Anadolu
13 Ocak 2023 yılında Ofspor
Baris Cicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Baris Cicek şuan Ofspor takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.
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