Baris Cicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baris Cicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Baris Cicek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Baris Cicek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Baris Cicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baris Cicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baris Cicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baris Cicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baris Cicek 17 Kasım 1991 tarihinde Erzincan şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Barış Çiçek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baris Cicek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baris Cicek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Baris Cicek'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baris Cicek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bariscicek10/

Baris Cicekboyu ve yaşı kaç

Baris Cicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baris Cicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Baris Cicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baris Cicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2007 yılında Keçiören Alt

28 Ocak 2009 yılında Keçiörengücü

21 Ağu 2009 yılında Ankaraspor

30 Haziran 2010 yılında Keçiörengücü

1 Eylül 2010 yılında Orhangazispor

31 Temmuz 2015 yılında Tokatspor

23 Ağu 2016 yılında Bugsaş Spor

12 Ocak 2017 yılında Kahramanmaraş

17 Ocak 2018 yılında Y. Altındağ Bld

3 Ağu 2018 yılında Y. Çorumspor

20 Ağu 2019 yılında Ofspor

14 Eylül 2020 yılında Karakoçan FK

2 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2021 yılında Ofspor

27 Ağu 2021 yılında Siirt İÖİ

23 Temmuz 2022 yılında Büyük Anadolu

13 Ocak 2023 yılında Ofspor

Baris Cicek kimdir

Baris Cicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baris Cicek şuan Ofspor takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Baris Cicek nereli

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