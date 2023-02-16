Mirac Turkyilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirac Turkyilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirac Turkyilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirac Turkyilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirac Turkyilmaz 6 Kasım 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Miraç Türkyılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirac Turkyilmaz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirac Turkyilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mirac Turkyilmaz'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirac Turkyilmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miracturkylmaz7/

Mirac Turkyilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirac Turkyilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mirac Turkyilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirac Turkyilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ofspor

18 Eylül 2019 yılında 1461 Trabzon

1 Eylül 2020 yılında Ofspor

Mirac Turkyilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirac Turkyilmaz şuan Ofspor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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