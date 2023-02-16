Fatih Mert Cirtlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Mert Cirtlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fatih Mert Cirtlik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fatih Mert Cirtlik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fatih Mert Cirtlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Mert Cirtlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Mert Cirtlik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Mert Cirtlik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Mert Cirtlik 12 Temmuz 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fatih Mert Çırtlık şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Mert Cirtlik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DIOSCURE yapmaktadır. Fatih Mert Cirtlik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Fatih Mert Cirtlik'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fatih Mert Cirtlik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fatihmertcirtlik/

Fatih Mert Cirtlikboyu ve yaşı kaç

Fatih Mert Cirtlik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Mert Cirtlik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Fatih Mert Cirtlik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Mert Cirtlik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe U19

25 Ağu 2021 yılında Ofspor

Fatih Mert Cirtlik kimdir

Fatih Mert Cirtlik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Mert Cirtlik şuan Ofspor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Fatih Mert Cirtlik nereli

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