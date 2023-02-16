Alperen Gundogdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alperen Gundogdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alperen Gundogdu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alperen Gundogdu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alperen Gundogdu 26 Ocak 2004 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Alperen Gündoğdu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alperen Gundogdu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alperen Gundogdu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alperen Gundogdu'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alperen Gundogdu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alperen Gundogdu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alperen Gundogdu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alperen Gundogdu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Kasım 2020 yılında Ç. Rizespor U19

6 Ağu 2022 yılında Ofspor

Alperen Gundogdu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alperen Gundogdu şuan Ofspor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.