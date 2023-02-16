Soner Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soner Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soner Ozdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soner Ozdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soner Ozdemir 11 Ocak 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soner Ozdemir Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soner Ozdemir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Soner Ozdemir'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Soner Ozdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sonerozdemiir53/

Soner Ozdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soner Ozdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Soner Ozdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soner Ozdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ekim 2020 yılında Ç. Rizespor U19

6 Ağu 2022 yılında Ofspor

Soner Ozdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soner Ozdemir şuan Ofspor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Belediye

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.