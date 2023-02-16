Mizhat Burak Sari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mizhat Burak Sari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mizhat Burak Sari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mizhat Burak Sari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mizhat Burak Sari 15 Ağu 1999 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mızhat Burak Sarı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mizhat Burak Sari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DIOSCURE yapmaktadır. Mizhat Burak Sari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Mizhat Burak Sari'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mizhat Burak Sari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mizhatbsari29/

Mizhat Burak Sari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mizhat Burak Sari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mizhat Burak Sari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mizhat Burak Sari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2017 yılında Ç. Rizespor U21

25 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2019 yılında Ofspor

Mizhat Burak Sari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mizhat Burak Sari şuan Ofspor takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Mizhat Burak Sari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U18 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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