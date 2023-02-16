Fatih Serifoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Serifoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Serifoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Serifoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Serifoglu 18 Şubat 1989 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Serifoglu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fatih Serifoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fatih Serifoglu'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatih Serifoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fatihserifoglu34/

Fatih Serifoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Serifoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fatih Serifoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Serifoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2008 yılında Marmaris Bld GSK

24 Ağu 2009 yılında Yimpaş Yozgat

18 Ağu 2010 yılında Gümüşhanespor

29 Ağu 2011 yılında Adıyamanspor

9 Ağu 2012 yılında Batman Petrol

17 Ocak 2014 yılında Ankara Demir

31 Temmuz 2015 yılında İnegölspor

15 Temmuz 2016 yılında Afyonspor

7 Ağu 2018 yılında Yeni Orduspor

4 Ocak 2019 yılında Alibeyköy

28 Ağu 2019 yılında Çorum FK

26 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2020 yılında 68 Aksaray Bld

1 Şubat 2021 yılında İçel İdmanyurdu

20 Ağu 2021 yılında Darıca GB

8 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

12 Ocak 2023 yılında Ofspor

Fatih Serifoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Serifoglu şuan Ofspor takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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