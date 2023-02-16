Ali Osman Karnapoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Osman Karnapoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Osman Karnapoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Osman Karnapoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Osman Karnapoglu 30 Nisan 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Osman Karnapoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Osman Karnapoglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Osman Karnapoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Osman Karnapoglu'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Osman Karnapoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Osman Karnapoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Osman Karnapoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Osman Karnapoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2014 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U21

15 Ocak 2019 yılında Trabzonspor

4 Nisan 2019 yılında Trabzonspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor U19

31 Ocak 2020 yılında Yomra Spor

3 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

17 Eylül 2020 yılında Pazarspor

30 Haziran 2021 yılında Trabzonspor U19

29 Temmuz 2021 yılında Z. Kömürspor

26 Temmuz 2022 yılında Ofspor

Ali Osman Karnapoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Osman Karnapoglu şuan Ofspor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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