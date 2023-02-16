Taha Cevahiroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taha Cevahiroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taha Cevahiroglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taha Cevahiroglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taha Cevahiroglu 16 Ekim 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Taha Erdem Cevahiroğlu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taha Cevahiroglu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutureBall yapmaktadır. Taha Cevahiroglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taha Cevahiroglu'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Taha Cevahiroglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taha Cevahiroglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Taha Cevahiroglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taha Cevahiroglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor U19

12 Ocak 2022 yılında Nazilli Bld

30 Haziran 2022 yılında Trabzonspor U19

7 Temmuz 2022 yılında Ofspor

Taha Cevahiroglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taha Cevahiroglu şuan Ofspor takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Taha Cevahiroglu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U18 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 22 numaralı formasıyla 5 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.